عبد المهدي يستدعي قائد عمليات الناصرية

2019/11/28 | 22:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعى رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قائد العمليات العسكرية في الناصرية الفريق جميل الشمري بعد الاحداث العنيفة في الناصرية والتي اسفرت عن سقوط...

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