 الجيش العراقي يبدأ بنشر دبابات في محافظة النجف

2019/11/28 | 22:14 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أفادت وسائل إعلام عراقية ودولية، مساء اليوم الخميس، عن نشر الجيش العراقي، العشرات من الدبابات والعربات المدرعة في مدينة النجف (جنوبي البلاد)، في أعقاب إحراق متظاهرين، ليلة […]

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