العراق: غضب محلي أم ثورة إقليمية؟

2019/11/28 | 22:16 - المصدر: فرانس 24

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في بغداد، الناصرية والنجف مظاهرات .وقتلى ومطالب اجتماعية واضحة.



الغضب من الواقع الاقتصادي يشبه الغضب في بلدان أخرى من العالم.



غضب ضد الفساد والبطالة.



لماذا أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية في النجف؟ هل هي رسالة لرفض أي تدخل خارجي في البلد؟ هل هو غضب محلي أم ثورة إقليمية؟

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