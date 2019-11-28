نائب من الأنبار يلبي نداء أم شهيد من ذي قار: أخذ حق ابنك الشهيد بأربعين من كل خائن وعميل(فيديو)

2019/11/28 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجابة النائب عن محافظة الأنبار، عبد الله خربيط، نداء أم شهيد من محافظة ذي قار، ظهرت في فيديو وقالت أين ابن الانبار، حيث لبى ندائها الخربيط بأن يأخذ ثأرها بأربعين من كل خائن وعميل.

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