الحكيم يطلب من محافظ ذي قار تقديم استقالته

2019/11/28 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

طالب رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الخميس، محافظ ذي قار عادل الدخيلي، بتقديم استقالته من منصبه.

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