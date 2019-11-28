2019/11/28 | 22:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن رئيس الاتحادين القطري والخليجي لكرة القدم حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني، دعم استضافة البصرة لبطولة خليجي 25.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الاتحاد الخليجي: لا يوجد سحب لاستضافة البصرة لبطولة 25) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الاتحاد الخليجي: لا يوجد سحب لاستضافة البصرة لبطولة 25) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).