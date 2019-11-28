مندسون يرمون القوات الامنية برمانة هجومية قرب فلكة زيد بكربلاء المقدسة

2019/11/28 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء المقدسة

اعلنت قيادة الشرطة في كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، بقيام مجموعة من المندسين برمي القوات الامنية برمانة هجومية.

وذكر بيان للشرطة حصلت عليه

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