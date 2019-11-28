شرطة النجف تفرض حظرا للتجوال حتى صباح يوم غد الجمعة

2019/11/28 | 22:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف، مساء الخميس، فرض حظر للتجوال في المحافظة حتى صباح الجمعة....

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