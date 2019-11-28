عبد المهدي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاحداث التي حصلت في محافظتي ذي قار والنجف

2019/11/28 | 22:47 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، بتشكيل لجنة امنية للتحقيق في احداث محافظتي ذي قار والنجف.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء للتحقيق بالاحداث التي حصلت هذا اليوم في محافظتي ذي قار والنجف والتي رافقها أعمال عنف وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية".

بغداد اليوم- بغداد

وجه الكاتب والإعلامي اثير ادريس، الخميس 28 تشرين الثاني 2019، رسالة الى المرجعية الدينية ممثلة بالمرجع الديني علي السيستاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بخصوص ما يجري في محافظات الوسط والجنوب من احداث دامية، طالب فيها ا

بغداد اليوم ـ بغداد

طالب رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الخميس، محافظ ذي قار عادل الدخيلي، بتقديم استقالته من منصبه.

وقبل هذا الطلب بنصف ساعة، كان محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، قد هدد الخميس (28 تشرين الثاني 2019) بتقديم استقالته في غضون 24 ساعة،

بغداد اليوم-ذي قار

هدد محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، الخميس (28 تشرين الثاني 2019) بتقديم استقالته في غضون 24 ساعة، اذا لم تشكل لجنة حكومية تحقيقية بأحداث المحافظة الاخيرة، فيما حمل قوة أمنية قال إنها "قادمة من خارج المحافظة"، مسؤولية قتل

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