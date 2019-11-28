2019/11/28 | 22:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد إسماعيل راشد، مدير منتخب الإمارات، ثقته الكاملة في جميع اللاعبين المتواجدين مع الأبيض، مشيرًا إلى أنهم سيكونون على قدر التحدي، في مواجهة العراق غدًا الجمعة، في الجولة الثانية من بطولة "خليجي 24"، متمنيًا أن يوفق الأبيض في تحقيق تطلعات جماهيره.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير منتخب الإمارات يحذر من الهفوات أمام العراق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير منتخب الإمارات يحذر من الهفوات أمام العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).