عبد المهدي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية في أحداث ذي قار والنجف

2019/11/28 | 22:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بتشكيل لجنة تحقيقية في أحداث تظاهرات محافظتي ذي قار والنجف.

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