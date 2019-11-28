"الحرة" تقدم اعتذاراً رسميا لرئيس حكومة اقليم كوردستان

2019/11/28 | 22:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قدمت قناة الحرة الامريكية، اعتذارا لرئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.ونشر موقع الحرة بيان اعتذار جاء فيه، "في 19 نوفمبر الجاري، تقريرا نشرته مجلة "Variety" الأميركية في 11 من الشهر نفسه، أورد فيه، عن طريق الخطأ، معلومات غير دقيقة ربطت بين رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق، وصفقة عقارات في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية".واضاف "رغم أن "Variety" لم تذكر اسمه في صفقة بيفرلي هيلز، فإن موقع "الحرة"، وعن طريق الخطأ، أورد اسم رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق".وتابع "إذ يؤكد موقع "الحرة" التزامه التام بالحفاظ على أعلى المعايير الصحفية، فإنه يعرب عن أسفه لهذا الخطأ غير المقصود وعمد إلى حذف التقرير الخاص بالصفقة".

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