السفارة الأمريكية تستنكر «إجراءات» السلطات العراقية بحق حرية الإعلام

2019/11/28 | 22:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق استنكرت #السفارة_الأمريكية، اليوم الخميس، الإجراءات التي تهدد حرية الإعلام في #العراق، وخاصة قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، الأخير بتعليق ترخيص تشغيل تسعة قنوات فضائية وتحذير الآخرين من […]

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