بالصور.. الحشد يحبط محاولة هروب عدد من سجناء مديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب في نينوى

2019/11/28 | 23:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

تمكنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميسن، من احباط محاولة هروب بعض السجناء من سجن مديرية التسفيرات بنينوى.

وذكر بيان لقيادة عمليات نينوى للحشد

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