رئاسة البرلمان تدعو الى جلسة خاصة بشأن الاوضاع الامنية في ذي قار

2019/11/28 | 23:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الخميس، أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة خاصة يوم الأحد المقبل، تتناول الأوضاع الأخيرة التي شهدتها محافظة ذي

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