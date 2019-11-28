العمليات المشتركة: لجنة تحقيق برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء للتحقيق في أحداث الناصرية والنجف

2019/11/28 | 23:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مستشاره العسكري للتحقيق بأحداث محافظتي ذي قار والنجف التي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا والجرحى.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن" رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة المستشار العسكري لرئيس الوزراء للتحقيق بالاحداث التي حصلت اليوم في محافظتي ذي قار والنجف الاشرف، والتي رافقها أعمال عنف وسقوط شهداء وجرحى من المتظاهرين والقوات الامنية".

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