2019/11/28 | 23:07 - المصدر: الغد برس

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بالفيديو..



نقل الجرحى في ساحة الصدرين وسط النجف

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بالفيديو..



نقل الجرحى في ساحة الصدرين وسط النجف

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