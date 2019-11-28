2019/11/28 | 23:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى شهود عيان، الخميس، 28 تشرين الثاني، 2019، تفاصيل الاحداث الاخيرة التي شهدتها محافظة النجف الاشرف، جنوبي العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهود عيان يروون تفاصيل حرق مكتبة مرقد شهيد المحراب بالنجف) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهود عيان يروون تفاصيل حرق مكتبة مرقد شهيد المحراب بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).