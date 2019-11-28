تجدد الاشتباكات العشائرية في ابي صيدا بديالى

2019/11/28 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالى

اكد مصدر محلي في محافظة ديالى، الخميس، تجدد الاشتباكات العشائرية في ناحية ابي صيدا شمال شرق المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "اشتباكات عشائرية اندلعت في مركز ناحية ابي صيدا (25 كم شمال شرق بعقوبة) بمختلف الاسلحة الخفيفة والمتوسطة بسبب تؤترات مضى عليها اسابيع".واضاف المصدر، ان "القوات الامنية انتشرت في الازقة والشوارع لتهدئة الأوضاع والسيطرة على الموقف".

بغداد اليوم _ النجف

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني، 2019) فرض حظر للتجوال في المحافظة حتى صباح الجمعة.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إنها "فرضت حظرا للتجوال في النجف حتى صباح الجمعة".

وكان متظاهرون غا

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت خلية الاعلام الأمني، الخميس (28 تشرين الثاني، 2019) توضيحا بشأن الهدف من استدعاء، عضو خلية الأزمة المشرف الأمني الفريق الركن جميل الشمري بأمر من رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.

وذكرت الخلية، في بيان موجز، إنه "&

بغداد اليوم- بغداد

استدعى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، 28 تشرين الثاني 2019، الفريق جميل الشمري للتداول بشأن الاحداث التي حصلت في محافظة ذي قار فجر اليوم.

ونقلت قناة العراقية ’’شبه الرسمية’’ في خبر عا

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