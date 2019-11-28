بالصور.. المئات يلبون نداء التبرع بالدم للمصابين في النجف الاشرف

2019/11/28 | 23:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف:الفرات نيوز} لبى المئات من ابناء النجف الاشرف، اليوم الخميس، نداء التبرع بالدم للمصابين من المتظاهرين والقوات الامنية.

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