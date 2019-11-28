اعتقال مطلوب وفق المادة 4 ارهاب بحملة دهم وتفتيش غربي الانبار

2019/11/28 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، اليوم الخميس، اعتقال احد ابرز المطلوبين للقوات الامنية بحملة دهم وتفتيش غربي الانبار.

وقال المصدر

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