اكثر من 6 فرق اطفاء تتمكن من اطفاء حريق ساحة الوثبة في بغداد

2019/11/28 | 23:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

فاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأنه "تم اخماد حريق اندلع في بناية تجارية بساحة الوثبة في بغداد.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "الدفاع

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