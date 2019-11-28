2019/11/28 | 23:37 - المصدر: pukmedia

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرحى من القوات الأمنية في هجوم بكربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/28 | 23:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرحى من القوات الأمنية في هجوم بكربلاء) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرحى من القوات الأمنية في هجوم بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).