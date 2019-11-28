إستجابة لطلب السيد الحكيم... محافظ ذي قار يقدم استقالته

2019/11/28 | 23:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قدم محافظ ذي قار عادل الدخيلي إستقالته من المنصب.

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