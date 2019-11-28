2019/11/28 | 23:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} خطف وولفرهامبتون الإنجليزي تعادلاً مثيراً مع مضيفه نادي براجا البرتغالي في خامس جولات دور المجموعات للدوري الأوروبي بنتيجة 3 أهداف لكل فريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعادل مثير يقود وولفرهامبتون لتأهل تاريخي بالدوري الأوروبي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعادل مثير يقود وولفرهامبتون لتأهل تاريخي بالدوري الأوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).