قراءة في الرسائل السبع.. ماذا ستقول المرجعية غداً في الرسالة الثامنة؟.. ليث شبر

2019/11/29 | 00:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب ليث شبر: في كل جمعة ينتظر العراقيون ماتقوله المرجعية في خطبة الصلاة الثانية..ويكون الترقب واسعا حينما تجتاح البلاد الأزمات وهي تترى مستمرة منذ زمن بعيد..ومنذ ٢٠٠٣ أصبح للمرجعية دور كبير في النصح والإرشاد والتوجيه والنقد والتقييم والمراقبة للحكومات ولمجمل العملية السياسية حتى أضحى رأيها هو الفيصل الحاسم في كثير من القضايا المصيرية […]

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