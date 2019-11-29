العراق: 35 قتيلا من المتظاهرين والصدر يعتبر أن نهاية البلاد قادمة إن لم تستقل الحكومة

2019/11/29 | 00:05 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل 35 شخصا من المتظاهرين في مدن جنوب العراق الخميس، بعد أن ازدادت حدت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية إثر إحراق القنصلية الإيرانية في النجف مساء الأربعاء من قبل المحتجين.



واستنكر مقتدى الصدر عمليات القتل داعيا الحكومة على الاستقالة وإلا ستبدأ نهاية العراق.



وفي وقت سابق، عقد قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني عدة اجتماعات في بغداد والنجف لإقناع الفصائل السياسية برص الصفوف ودعم حكومة الحالية.

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