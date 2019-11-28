2019/11/29 | 00:08 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. العالم هذا المساء.. قتلى وجرحى فى اشتباكات دامية بين محتجين وقوات الأمن فى العراق.. رقص ولعب فى نيويورك احتفالا بعيد الشكر.. متظاهرون بهونج كونج... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 00:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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