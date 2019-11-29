محافظ واسط: لا نحتاج قيادات عسكرية.. الحكومة لم تستجب لمطالب أبناء المحافظة

2019/11/29 | 00:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المياحي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "الناس تحتاج إلى حلول واقعية لمطالبها الحقة".

وأضاف أنه "من تاريخ 8/ 10/ 2019 قدمنا مطالب أبناء واسط إلى مجلس الوزراء ، ولم يصلنا اي شيء منها لغاية الان".





وشدد المياحي على أن "محافظتنا لا تحتاج إلى إجراءات أمنية وقيادات عسكرية".

ولفت إلى أن "شرطة واسط قادرة على حفظ الامن والاستقرار وحالة التعاون والانسجام ما بين الاجهزة الامنية والمتظاهرين كبيرة جدا".

ودعا المحافظ شباب المحافظة إلى "المبادرة بحملة تبرع بالدم للوقوف مع اخوتهم من شباب ذي قار الجرحى والمصابين من المتظاهرين والاجهزة الامنية".

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