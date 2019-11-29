كتلة النهج الوطني تطالب بتقديم قتلة المتظاهرين ومرتكبي مجزرة الناصرية الى المحاكمة الفورية

2019/11/29 | 00:08 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

طالب رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، اليوم الخميس، بتقديم قتلة المتظاهرين ومرتكبي مجزرة الناصرية الى المحاكمة الفورية العادلة وعدم التهاون مع تلك الضمائر الميتة.

وذكر في بيان تلقته "الغد برس،" انه "حذرنا الحكومة مرارا من مغبة استخدام العنف وقتل المتظاهرين والاستخفاف بدماء الشباب المظلوم المطالب بحقوقه الشرعية والذي عبّر بشكل واضح عن سحبه للشرعية من السلطات القائمة".

واضاف "وكانت المسؤولية الوطنية والاخلاقية تحتم الحفاظ على ارواح الشباب وحماية احتجاجاتهم والإقلاع عن سلوك القمع الذي لاينتج الا المزيد من المآسي والآلام ويضاعف النقمة والسخط الشعبي".

وتابع "نطالب بتقديم قتلة المتظاهرين ومرتكبي مجزرة الناصرية يوم الخميس ٢٠١٩/١١/٢٨الى المحاكمة الفورية العادلة وعدم التهاون مع تلك الضمائر الميتة التي عميت وصمّت عن استماع ورؤية الفجيعة وآلامها العميقة".

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