الصيادي يكشف لـ

2019/11/29 | 00:09 - المصدر: العهد نيوز

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كشف النائب، كاظم الصيادي، اليوم الخميس، ان "السياسي المعروف عزت الشابندر هدد بالتصفية الجسدية اذا تكلم بما حدث له بالإمارات.

وقال الصيادي لـ"العهد"،

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