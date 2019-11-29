محافظ واسط: المحافظة لا تحتاج إلى إجراءات أمنية وقيادة عسكرية

2019/11/29 | 00:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - واسط

أكد محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الخميس، أن "المحافظات لا تحتاج إلى إجراءات أمنية وقيادات عسكرية.

وقال المياحي في بيان، حصلت عليه "العهد نيوز"،

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