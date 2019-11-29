2019/11/29 | 00:35 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ذي قار العراقية يقدم استقالته احتجاجا على أحداث الناصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 00:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار العراقية يقدم استقالته احتجاجا على أحداث الناصرية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار العراقية يقدم استقالته احتجاجا على أحداث الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).