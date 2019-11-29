شرطة كربلاء: سلطة القانون يجب ان تطبق في المحافظة (موسع)

2019/11/29 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - كربلاء المقدسة

دعت قيادة شرطة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، الى ضرورة تطبيق سلطة القانون في المحافظة ومنع اعمال الشغب وتخريب.

وذكر بيان للقيادة حصلت

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