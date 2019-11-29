2019/11/29 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة كربلاء: رغم محاولات التهدئة من قبلنا الا ان هناك خارجين عن القانون ومخربين يجب البراءة منهم واستنكار اعمالهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/29 | 00:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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