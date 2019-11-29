محافظ ذي قار يقدم استقالته من منصبه.. لهذا السبب

2019/11/29 | 00:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلن محافظ #ذي_قار #عادل_الدخيلي، مساء الخميس، استقالته من منصبه، احتجاجاً على دخول قوات أمنية من خارج المحافظة، دون إعلام الحكومة المحلية في ذي قار بذلك.وقال الدخيلي […]

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