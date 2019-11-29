عبد المهدي يوجه بتشكيل لجنة تحقيق بأحداث العراق

2019/11/29 | 00:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، الخميس، بتشكيل لجنة تحقيق بالأحداث التي جرت الخميس في عدد من المحافظات العراقية ....

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