شرطة كربلاء تصدر بيانا بشأن الاحداث التي شهدتها المحافظة

2019/11/29 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كربلاء

اصدرت قيادة شرطة كربلاء، الخميس، بياناً ادانت فيه "الاعتداء" الذي طال 19 منتسباً من القوات الامنية في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي تتحلى به قيادة شرطة كربلاء بضبط النفس بكل دقة وحذر وانسانية مع جميع المتظاهرين السلميين والعمل من اجل حمايتهم والحفاظ على الامن والنظام، ورغم المحاولات الكثيرة من المندسين بإستهدافهم للاجهزة الامنية في الأيام الماضية بعدة رمانات هجومية وقناني زجاجية حارقة الا ان القوات الامنية عملت على درء الفتنة".

واضافت: "اليوم حصل امراً غير مقبول، الا وهو الاعتداء على عدد من أفراد شرطة كربلاء، حيث تم استخدام رمانات هجومية مرة اخرى من قبل المندسين، واصيب جراء هذا الاعتداء 19 منتسباً، وبعضهم في حالة خطرة جداً".

وعبرت القيادة، عن "إدانتها لهذا الاعتداء الغاشم"، مطالبة "المتظاهرين السلميين والناشطين وقادة الرأي والمثقفين وشيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني و تنسيقية التظاهرات برفض واستنكار ما حصل من تجاوز واضح على القوات الامنية التي لا تريد اراقة الدماء وان تحافظ على المتظاهرين، لكن سلطة القانون يجب أن تطبق على كل من يسعى للتخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والقوات الامنية".

وبينت أنه "رغم محاولات التهدئة من قبلنا الا ان هناك خارجين عن القانون ومخربين يجب البراءة منهم واستنكار اعمالهم وان تستمر التظاهرات في سلميتها والالتزام بمكان التظاهر المخصص لعدم السماح للمندسين العبث والتخريب في مدينتنا واستهداف سلمية المظاهرة لاخراجها عن السلمية التي كفلها الدستور العراقي وذلك من اجل ضمان الحقوق المشروعة".

وكانت قيادة شرطة كربلاء، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن إصابة 19 منتسباً في المحافظة، جراء استهدافهم برمانة يدوية.

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