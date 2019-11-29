2019/11/29 | 01:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن النائب عن تيار الحكمة اسعد المرشدي، اليوم الجمعة، تعليق عضويته من البرلمان لحين اجراء تحقيق مع مسؤول خلية الازمة في ذي قار جميل الشمري.

وقال بيان لمكتبه الاعلامي تلقته "الغد برس"، ان المرشدي اعلن عن "تعليق عضويته في مجلس النواب العراقي لحين اجراء تحقيق مع مسؤول خلية الازمة جميل الشمري واخذ القصاص العادل بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرشدي يعلن تعليق عضويته من البرلمان لحين اجراء تحقيق مع مسؤول خلية الازمة في ذي قار جميل الشمري) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرشدي يعلن تعليق عضويته من البرلمان لحين اجراء تحقيق مع مسؤول خلية الازمة في ذي قار جميل الشمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).