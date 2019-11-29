محافظ ذي قار يستقيل من منصبه: قوة من خارج المحافظة قتلت أبنائنا

2019/11/29 | 01:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، الخميس، عن تقديمه استقالته من منصبه.وقال المحافظ في بيان، “اكتبُ لكم الآن ، وقلبي يعتصر ألماً على ما حل بمديتنا الصابرة المنكوبة ، وأوجه خطابي لكم لأنكم الأهل والأقارب والعشيرة ، بكم كنت وبكم سأكون ، ودونكم لا يحلو مقام ، ولا يهنأ احد بمنصب”.واضاف أنه “منذ […]

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