قطر تستنكر البيان الاريتيري وتعتبره باطلا

2019/11/29 | 01:11 - المصدر: العهد نيوز

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اعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، أن "الاتهامات التي جاءت في بيان وزارة الإعلام الإرتيرية مرفوضة وباطلة".

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان

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