همام طارق يعرض على الدراويش التنازل عن راتبه مقابل المشاركة مع الاسود في خليجي 24

2019/11/29 | 01:11 - المصدر: العهد نيوز

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اعلنت مصدر مقرب من اللاعب، همام طارق، بعرض الاخير التنازل عن راتبه مقابل السماح له بالمشاركة مع المنتخب الوطني في خليجي 24.

وقال

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