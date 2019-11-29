العراق.. محافظ ذي قار يعلن استقالته احتجاجا على مجزرة الناصرية

2019/11/29 | 01:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي، الخميس، استقالته من منصبه احتجاجا على سقوط عشرات القتلى في الاحتجاجات بمدينة الناصرية.

وقال الدخيلي إن استقالته تأتي بعد اليوم الدام الذي شهدته المحافظة، وطالب بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث الخميس.

وقال الدخيلي إن القتلى والجرحى استهدفتهم "قوات جلبت من خارج المحافظة، ولم يجر إشعار الحكومة المحلية بوجودها ولم نطلع على مهامها".

وأوضح المحافظ أن استقالته تأتي إخلاء لمسؤولية الحكومة المحلية مما أُقترف ضد المحتجين.

وارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في مدينة الناصرية جنوب العراق إلى 32 وإصابة أكثر من 180 آخرين منذ مساء الأربعاء، وفقا لمصادر طبية.

وكان الدخيلي طالب رئيس الوزراء بإبعاد الفريق جميل الشمري لإخلاله بأمن المحافظة، كما دعا إلى "تشكيل لجنة تحقيقية ومعاقبة كل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة".





واندلعت الصدامات الأخيرة قرب ساحة الاحتجاج في الناصرية حيث قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين وطردهم من جسرين رئيسيين كانوا يحتلونهما منذ أيام.

ويطالب المحتجون منذ الأول من أكتوبر بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل الطبقة الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة، كما يهاجم المتظاهرون إيران التي تفرض هيمنتها على البلاد.





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