وثيقة.. عشيرة في ذي قار ترفض دخول قوات عسكرية أو قائد عسكري للمحافظة

2019/11/29 | 01:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عشائر بني أسد في ذي قار، رفضها دخول قوات عسكرية أو قائد عسكري للمحافظة، ردا على المجزرة الدموية التي ارتكبها رئيس خلية الأزمة جميل الشمري.

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