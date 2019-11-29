2019/11/29 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - طهران

اعتبر، المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ، امس الخميس، أن "الاتفاق حول برنامج إيران النووي "في غرفة العناية المشددة"، محملا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: الاتفاق حول برنامج إيران النووي في غرفة العناية المشددة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: الاتفاق حول برنامج إيران النووي في غرفة العناية المشددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).