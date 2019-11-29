السودان: الاتفاق على حل حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد خلال 30 عام

2019/11/29 | 01:41 - المصدر: العهد نيوز

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اعلن التلفزيون السوداني، اليوم الجمعة، بأن "المجلس السيادي ومجلس الوزراء في السودان اتفقا على حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يحكم البلاد

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