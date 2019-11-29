أردوغان يستقبل مسرور بارزاني في أنقرة

2019/11/29 | 01:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، بأنقرة، وبحث معه العلاقات الثنائية بين تركيا والإقليم....

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