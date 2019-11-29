جواد بولس - سامي ابو دياك، وموت أمنية فلسطينية

2019/11/29 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس بدأنا نراجع تفاصيل الالتماس الذي قدمته الوحدة القانونية في "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، باسم الأسير سامي أبو دياك؛ بعد أن "بشّرتنا" سكرتارية "محكمة العدل العليا" الاسرائيلية، صباح الاثنين الفائت، بقبول الطلب وتقديم موعد الجلسة وتعيينها في الثاني من ديسمبر/كانون أول القادم، بدلا من موعدها الأصلي الذي كان مقررا في السادس من كانون الثاني/ يناير المقبل.قرأنا، مرّة أخرى، تداعيات القضية، وتحققنا من......

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