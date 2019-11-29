2019/11/29 | 02:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اعلنت وسائل اعلام حكومية، مساء امس الخميس، إن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على "اختبار ناجح" لنظام صاروخ متعدد الاطلاق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تجري اختبارات ناجحة لنظام صاروخ متعدد الاطلاق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تجري اختبارات ناجحة لنظام صاروخ متعدد الاطلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).