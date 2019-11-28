النجيفي: الحكومة والماسكين بالسلطة يفتحون باب الحرب الأهلية لمعالجة أزمتهم مع الشعب الثائر

2019/11/29 | 04:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق رئيس جبهة الانقاذ والتنمية أسامة النجيفي على العنف الذي رافق التظاهرات في بغداد ومحافظات أخرى.

وقال النجيفي في تغريدة على حسابه بتويتر، إن الحكومة والماسكين بالسلطة يفتحون باب الحرب الأهلية لمعالجة أزمتهم مع الشعب الثائر، ويورطون القوات الأمنية معهم في قضايا السياسة والأحزاب والقمع الشعبي، محذرا من تحول التظاهرات السلمية الى جيوش متصدية للهيجان الحكومي، وهذا يعني ذهاب العراق الى المجهول.

واختتم تغريدته بانتقاد للسلطة التي تتلبس بعار القتل وقمع الشعب الثائر ضد الفساد والظلم.

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